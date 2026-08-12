Асен Василев отговаря на Радев: Вашето е безподобна наглост

Лидерът на „Продължаваме промяната" Асен Василев отговори остро с публикация във фейсбук на изказване на премиера Радев преди заседанието на Министерския съвет. Министър-председателят обвини свои политически опоненти, че се опитват да извлекат партийни дивиденти от трагедията, и определи извършителите като „ваши креатури".

"Днес Румен Радев си позволи нещо изключително грозно. Вместо да отговори дали (и от кога) ДАНС са знаели за съществуването на неонацистка мрежа в страната, Радев взе да се оправдава за сетен път с опозицията", пише Асен Василев.

"Г-н Радев, разпоредете на така пазения от Вас шеф на ДАНС, г-н Тончев, да си свърши работата по неутрализирането на тези групи. Ама не ви отърва, защото те са свързани директно с групите за руска пропаганда в България, които подкрепиха вашата партия на изборите", допълва лидерът на ПП.

"А ако държите да си говорим кой колко бил виновен, само вижте профила на бащата на един от убийците – руска пропаганда, насилие, ксенофобия и любов към „Прогресивна България". Разбираемо е защо харесват „Прогресивна България" – само преди седмица защитихте по националната телевизия група, скандираща нацистки лозунги", пише във фейсбук Василев.

"Никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ. Нито такава безподобна наглост. Отговорете на един прост въпрос: ДАНС знаеше ли за тези неонацистки мрежи преди убийството и какво направи?", запита той.

Публикацията на Василев идва след изказвания на премиера Радев във връзка с убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив.

"Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училището. Същите, които методично разрушават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив", каза още премиерът Румен Радев пред заседанието на МС.

Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото, каза още той.

37-годишният Георги Кузев от Кричим беше нападнат на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. След нанесения му тежък побой той е откаран в болница, където по-късно умира от травмите си.

В хода на разследването първоначално бяха задържани 10 младежи. Впоследствие прокуратурата повдигна обвинения на петима от тях – три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години.

Петимата са обвинени за умишленото убийство на Георги Кузев, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата и с особена жестокост.

Данните, огласени при разглеждането на мерките им за неотклонение, разкриха изключителна жестокост на нападението. Побоят над Кузев е продължил повече от час, като по думите на съдия Петко Минев по тялото на жертвата практически не е имало „здраво място". Мъжът е бил с тежки травми на черепа и вътрешните органи, сред които белия и черния дроб и бъбреците.