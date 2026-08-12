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ГЕРБ опитват да успокоят топката след нападките на Радев срещу опозицията за убийството в Пловдив

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Бойко Борисов

Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност. Това заявяват от ПП ГЕРБ в свой фейсбук пост. И посочват, че от анонса на Радев, управленската програма на ПБ звучи като добри намерения. 

Думите им са по повод на изказването на премиера Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет. Той коментира случая с убийството на Георги Кузев в Пловдив. 

"Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училището. Същите, които методично разрушават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив", каза Радев. 

Обърна се и към представителите на опозицията, като каза: „Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури"

Ето какво още казват от ГЕРБ: 

Ако има пропуски на институциите – нека бъдат установени. Ако законите трябва да бъдат променени – нека седнем и ги променим. ГЕРБ ще подкрепи всяка разумна мярка, която действително защитава хората и децата ни.

Г-н Радев вече не е политически коментатор. Той е министър-председател. Обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции.

В този ред - приветстваме, че на третия месец от управлението най-накрая кабинетът има Управленска програма. Ще я коментираме, когато се запознаем с нея в детайли. От анонса на г-н Радев, бихме казали само, че звучи като добри намерения. 

Във вторник на петимата арестувани за убийството на Георги Кузев от Кричим беше определена най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Жестокото убийство стана на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. На следващия ден заподозрените бяха установени и задържани, а на 7-и Окръжният съд ги остави зад решетките.

Вчера стана ясно, че Радев е обсъдил законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност с представителите на отговорни институции в Министерския съвет.

Бойко Борисов

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