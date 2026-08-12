След 25 г. село в област Перник отново има аптека

След четвърт век в село Ковачевци, което е общински център в Пернишка област, отново има аптека. Новият частен обект беше официално открит с водосвет и вече обслужва жителите на общината, включително по рецепти на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), предаде БТА. Помещението е предоставено от община Ковачевци. Водосветът беше отслужен от Александър Стоев - архиерейски наместник на Радомирската духовна околия и свещеноиконом.

На официалното откриване присъстваха областният управител на Перник Грета Колева и директорът на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) - Перник д-р Йорданка Александрова, както и представители на местната власт и жители на общината.

Кметът на община Ковачевци Васил Станимиров каза, че в населеното място е имало аптека до 2001 г. След прекратяването на дейността ѝ жителите са пътували до други населени места, за да закупят необходимите им лекарства. Тези, от първа необходимост, са били осигурявани и в здравната служба в селото.

Новата аптека е започнала поетапно работа още преди официалното си откриване. Лицензът за дейността е издаден на 22 юли тази година, а още през следващите дни в обекта са отпускани лекарства и изпълнявани рецепти по НЗОК.

Собственикът на аптеката Константин Качулев, който развива аптечна дейност и в Земен, и Брезник, каза, че откриването на аптека в малко населено място е важна стъпка за подобряване на достъпа до здравни услуги. Той посочи, че демографската криза и намаляването на населението са сред причините аптеките в малките населени места да стават икономически трудно устойчиви.

Качулев, който е председател на Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград и на Националната аптечна браншова организация, отбеляза, че сред основните приоритети на организацията е разширяването на възможностите за финансиране и подпомагане на аптеки в малки и отдалечени населени места. Според него подобни обекти са особено необходими в райони с преобладаващо възрастно население и пациенти с хронични заболявания. Осигуряването на някои скъпоструващи медикаменти обаче изисква значителен финансов ресурс от страна на аптеките.

„По тези населени места има основно хронично болни, възрастни пациенти, които са на такива скъпи терапии", каза Качулев.

Той призова жителите на общината, които имат нужда от определени лекарства, да ги заявяват в аптеката, за да могат те да бъдат своевременно осигурени. По думите му екипът ще полага усилия да доставя и медикаменти, които по-трудно се намират на пазара.

Аптеката в Ковачевци се управлява от магистър-фармацевт Валентина Ангелова, която има близо 30 години професионален опит. „Радвам се, че населението ме приема много радушно. Хората са чакали с нетърпение такъв обект и такава услуга", каза Ангелова. По думите ѝ аптеката постепенно се зарежда с широка номенклатура от лекарствени продукти, като основен акцент ще бъде поставен върху обслужването на пациентите по линия на здравното осигуряване. Тя посочи, че населението в общината е предимно застаряващо, а през летните месеци в района пребивават и хора от София и други населени места.

„Човекът не идва тук само за продукт. Той идва за здраве, за съвет и за човешко отношение", отбеляза магистър-фармацевтът.

Работното време на аптеката ще бъде от понеделник до петък, от 8:30 до 16:45 часа. То е съобразено и с транспортната схема на общината.

Кметът на община Ковачевци Васил Станимиров приветства откриването на аптеката и отбеляза, че това е особено важно за възрастните хора и пациентите с хронични заболявания, които имат постоянна нужда от лекарства.

Той каза, че с откриването на новия обект се решава дългогодишен проблем за жителите на Ковачевци и след близо четвърт век те отново ще имат възможност да получават необходимите им лекарства и фармацевтични услуги на място. Селото е на 25 км от Перник и има близо 300 жители, а цялата община - около 2200.

Близо 1,5 милиона души в България живеят на места без аптеки. Към 2024 г. в 23 общини в България няма нито една аптека. Това са предимно малки общини с население около 1-3 хил. души.