Кметът на Свети Влас: Туристите са най-ценни, ВиК Бургас да реши незабавно казуса с пречиствателната станция в Елените

Концесионерът на затворения плаж "Венид Бийч" ООД декларира, че няма отношение към възникналия проблем и очаква ефективен контакт с държавата в най-силния сезон за туризма

Кметът на Свети Влас Иван Николов реагира остро на създалата се ситуация със затварянето на плаж „Свети Влас – Изток" днес.

"Години наред изпращаме молби и сигнали до всички възможни институции и ведомства в държавата, от които зависи разрешаването на проблема с пречиствателната станция в Елените – никой досега не е реагирал", уточни Иван Николов, след като в района на плажа бе установено замърсяване и той бе затворен.

В официална позиция концесионерът "Венид Бийч" ООД декларира, че няма отношение към възникналия проблем, но очаква ефективен контакт с държавата в най-силния сезон за туризма, защото здравето на сигурността за почиващите е най-важна.

"Във връзка с установеното замърсяване на морските води и временното затваряне на плаж „Свети Влас – Изток" уточняваме, че концесионерът "Венид Бийч" ООД няма отношение към причините за възникналия проблем от работата на пречиствателната станция на Елените.

Отговорни са ВиК и собственикът на пречиствателната станция, както и всички държавни органи, отговорни за контрола върху работата на станцията. Надяваме се проблемът да бъде отстранен незабавно, защото щетите от затварянето на плажа са само за наша сметка", пише в декларацията..