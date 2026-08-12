ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: „Еър Чайна“ открива нова линия Пекин–Букурещ–...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23374529 www.24chasa.bg

Източиха и обраха два валяка в Луковитско

Росица Христова

[email protected]

2636
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция СНИМКА: Архив

Дизелово гориво и инструменти са задигнати от два валяка на пътното платно между селата Бежаново и Беглеж. В РУ Луковит е получен сигнал на 11 август. С валяците се извършвал ремонт на пътя между двете села. От резервоарите на машините е източено дизелово гориво, а множество инструменти за поддръжката им липсват.

Незабавно са предприети оперативно-издирвателни действия от криминалисти на РУ Луковит, в резултат на които като съпричастни към кражбата са установени четирима мъже от с. Бежаново. В автомобил, с който са се придвижвали, както и на адреса на един от тях, са открити и иззети откраднатите инструменти и източеното гориво.

За случая е уведомен дежурен прокурор от РП-Ловеч. В РУ Луковит е образувано досъдебно производство и работата по установяване местонахождението на крадците продължава.

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго