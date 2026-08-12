Източиха и обраха два валяка в Луковитско

Дизелово гориво и инструменти са задигнати от два валяка на пътното платно между селата Бежаново и Беглеж. В РУ Луковит е получен сигнал на 11 август. С валяците се извършвал ремонт на пътя между двете села. От резервоарите на машините е източено дизелово гориво, а множество инструменти за поддръжката им липсват.

Незабавно са предприети оперативно-издирвателни действия от криминалисти на РУ Луковит, в резултат на които като съпричастни към кражбата са установени четирима мъже от с. Бежаново. В автомобил, с който са се придвижвали, както и на адреса на един от тях, са открити и иззети откраднатите инструменти и източеното гориво.

За случая е уведомен дежурен прокурор от РП-Ловеч. В РУ Луковит е образувано досъдебно производство и работата по установяване местонахождението на крадците продължава.