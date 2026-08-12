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Двама паднаха от мотоделтапланер в Несебър, единият загина, другият е в тежко състояние

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Делтапланер СНИМКА: АРХИВ

Тежък инцидент при управление на мотоделтапланер е станал в Несебър. В летателното средство били двама души, които са се озовали във водата - единият е загинал, другият е в тежко състояние.  

Сигналът за инцидента е подаден около 11 часа. Той е станал на плаж "Олимпийски надежди" в кв. "Аурелия".

Към момента  издирват тялото на загиналия във водата. 

През август м.г. 8-годишно момче загина след падане при парасейлинг на плажа в Несебър. Второкласникът Иван заедно с майка си Мария са били вдигнати във въздуха с парашут, но след скъсване на колан в детето падна от около 50 метра височина в морето, а майката остана във въздуха. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия, детето издъхна.

Очаквайте подробности!

Делтапланер СНИМКА: АРХИВ

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