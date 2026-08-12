Новата формула за минимална заплата готова до края на месеца (Обновена)

Новата формула за минималната заплата трябва да е готова още в края на този месец, а през следващия да бъдат приети и промените в Кодекса на труда и от Народното събрание. Тя ще почне да действа от 1 януари следващата година. Това стана ясно от брифинг на вицепремиерът Гълъб Донев и социалният министър Наталия Ефремова след заседанието на Министерския съвет.

По заповед на Донев вчера работна група проведе първото си заседание за новите текстове.

Ясни дотук са четири критерия, които ще влязат във формулата:

покупателната способност на минималната работна заплата, като се вземе предвид издръжката на живота

медианната заплата

темповете на растеж на заплатите

равнищата на производителността на труда

Кой колко ще тежи обаче тепърва ще трябва да се договаря от работодатели, синдикати и държава. Това е от изключителна важност, защото производителността на труда в България например е най-ниската в ЕС, като се оценява на едва 41–42% от средното европейско ниво. За разлика от средната работна заплата, която по най-новите данни на НСИ за второто тримесечие на 2026 г. достига рекордните 1444 евро, медианната брутна заплата е много по-близка до реалния доход на масовия българин и е около 1075 и 1100 евро. И двете обаче са най-ниски в ЕС. Темпът на растеж на заплатите в България обаче остава изключително висок и двуцифрен, като страната ни се нарежда сред лидерите в Европейския съюз по този показател. По най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ) средната брутна заплата нараства с 9,8% на годишна база.

Освен това Националния статистически институт ще трябва да предостави и различни разчети по конкретните измерители. В момента те не мерят издръжката на живот.

Дали минималната заплата е адекватна ще се мери веднъж на 4 години. Тук съгласието е тя да е 50% от средната, но дали към последната четвърта година или общо за тях - не стана ясно. Същото така все още не е решено, ако тя не е адекватна дали ще има нова формула или просто трябва да се приравни на 50% от средната. Първата оценка на новата формула обаче ще дойде от ново правителство, защото това е с мандат до 2030 г., когато още няма да е нужно да се мери адекватна ли е. Минималната заплата сега е 620,20 евро, а заплата за издръжка на един човек 828 евро (според разчетите на КНСБ). Чистата минимална заплата покрива едва 58% от реалната издръжка за сам човек, или на един работещ на МРЗ не му стигат 347 евро всеки месец, за да живее нормално. Според Евростат пък реалната покупателна способност на минималната заплата е с около 58% по-висока от номиналната ѝ стойност в евро.

Единодушно приехме, че трябва да се прави веднъж на четири години оценка на адекватността на минималната работна заплата и също референтните стойности, с които да се измерва адекватността, да се оценява адекватността на законоустановената минимална работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50% от средния размер на основната работна заплата, обясни Гълъб Донев. И обясни, че работа ще продължи с определяне на решенията за изменения и допълнения в наредбата за структурата и организация на работната заплата, с които да финализират работата. Така че до края на месец август ние да имаме приет съответно и работещ механизъм за определяне размера на минималната работна заплата, като до края на септември месец той трябва да бъде определен за 2027 година, каза още министърът на финансите.

В края на седмицата ще има допълнителни разговори, в които да се определи процедурата, по която ще определя минималната работна заплата.

"Също така ще обсъдим, кои са необходимите официални данни, върху които да стъпим в разработването на конкретните критериите, както и конкретната формула, тъй като ние се договорихме за критериите, върху които ще стъпим, но точно как ще бъде изградена формулата, предстои заедно със синдикатите и със работодателите да го уточним и да го разпишем в съответната наредба", обясни пък Ефремова. И тя обясни, че ще има и специален ред и процедура, "с която ще оценяваме адекватността на минималната работна заплата".

Целта, която ни беше поставена и от премиера Румен Радев, а именно до края на този месец да имаме общо съгласие, за да може да се започне конкретната работа и по бюджетната процедура, каза още тя.