Туроператори: Заявките за почивки и екскурзии пресъхнаха като Дунав

Заявките за екскурзиите до делтата на Дунав не са спрели, заради ниското ниво на реката, казаха от туроператорската фирма в Добрич, която ги организира. „И в момента предлагаме тази оферта, има интерес, тъй като делтата не е сполетяна безводието", каза Зорница Рашева от фирмата.

„По-големият проблем е, че, както Дунав пресъхва, така това лято пресъхват и заявките за почивки и екскурзии", шегуват се туроператори.

„Около 20 процента е стагнацията на пазара. Може би е като в първата година след Ковид-епидемията", вече не се шегуват те. „Туристът ни е нискобюджетен, предлагаме и такива оферти. Всеки, който влезе в офиса, докато гледа офертите, разказва, че първо си прави сметката за по-важните пера в домакинството и, ако остане - за екскурзия или почивка", каза още Рашева от добричката фирма.„Хората се отказват от екскурзии и почивки, на които са ходили, преди ги повтаряха по много пъти, за да се разходят. Сега обмислят едно пътуване, което да е нещо ново, може и да е по-скъпо", обяснява мениджърът.

Почивките в Турция това лято са намалели изключително. „През летните месеци хората предпочитат самостоятелно да пътуват", отчитат туроператори. И за тази есен, според записванията, хит при дестинациите остават Тунис, италианската и френска Ривиера, добави Рашева.