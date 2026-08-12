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Амфитеатър, езеро и LED осветление ще има в новия парк в "Тракия"

24 часа Пловдив онлайн

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Кметът направи символичната първа копка на зелената площ, която е малко над 79 декара в "Тракия"

Над 170 камери ще пазят новото зелено пространство на Пловдив, каза кметът Димитров

Амфитеатър, зони за отдих, езеро, LED светлини и детски зони ще има в новия парк "Кан Крум" в пловдивския район "Тракия". 

Това стана ясно днес на символичната първа копка на зелената площ, която е малко над 79 декара. Бутилка шампанско в багер разби жител на района – Петър Петров.

Преди това Негово Високопреподобие архимандрит Евтимий - председател на Църковното настоятелство на храм "Преображение Господне", отслужи водосвет.

"В годините назад положихме доста усилия да запазим зоната зелена, както и да актуализираме проекта за разширяване на парк „Кан Крум". Това е факт и днес започваме изграждането му. Тук ще бъде зелена площ. Ще засадим около 1000 дървета и храсти, ще има зони за отдих, за спорт, детски площадки. Всичко това ще бъде пазено с над 170 камери", заяви кметът Костадин Димитров.

По думите на ландшафния архитект Станимир Шаламанов, автор на проекта за парка, това ще бъде още едно бижу в зелената система на Пловдив. "В границите му всеки ще може да намери своето място", завърши специалистът.

 Средствата за зелената зона, заключена между улиците "Съединение", "Александър Терзиев", "Гочо Грозев" и бул. "Цар Симеон", са осигурени по проект "Пловдив - по-чист, зелен и социално отговорен град".

Сред гостите бяха зам.-кметът по строителство на Пловдив инж. Хакъ Сакъбов, районният кмет на "Тракия" Георги Гатев, управителят на ДКЦ V д-р Яна Кашилска-Петкова, дм, Николай Иванов и други.

Негово Високопреподобие архимандрит Евтимий отслужи водосвет.
Негово Високопреподобие архимандрит Евтимий отслужи водосвет.
Амфитеатър, зони за отдих, езеро, LED светлини и детски зони ще има в новия парк "Кан Крум" в "Тракия"
Амфитеатър, зони за отдих, езеро, LED светлини и детски зони ще има в новия парк "Кан Крум" в "Тракия"
Ново бижу в зелената система на парка - така архитектът описа новия парк "Кан Крум"
Ново бижу в зелената система на парка - така архитектът описа новия парк "Кан Крум"

Кметът направи символичната първа копка на зелената площ, която е малко над 79 декара в "Тракия"
Негово Високопреподобие архимандрит Евтимий отслужи водосвет.
Амфитеатър, зони за отдих, езеро, LED светлини и детски зони ще има в новия парк "Кан Крум" в "Тракия"
Ново бижу в зелената система на парка - така архитектът описа новия парк "Кан Крум"

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