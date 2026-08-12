Близо 160 000 къса цигари без бандерол откриха митничари в района на Видин

Близо 160 000 къса цигари без български бандерол са задържали митнически служители в района на Видин при две проверки, съобщиха от Агенция "Митници".

При роуд стоп контрол на пътя към Дунав мост Видин – Калафат митническа мобилна група е спряла товарен автомобил с турска регистрация. След преглед на документите на място камионът е насочен за щателна митническа проверка в МБ Видин. Митническите служители открили множество кутии с цигари без български бандерол на различни места в кабината на товарния автомобил, което представлява нарушение на митническото законодателство.

При друг случай от преди дни митнически инспектори задържаха 150 000 къса цигари, укрити сред хранителни стоки, транспортирани от България за Западна Европа. Акцизите стоки, превозвани в нарушение на Закона за акцизите и данъчните складове, са установени при съвместни действия със служители на ГД "Гранична полиция", които отклонили излизащото превозно средство за проверка в МБ Видин. Митническите инспектори установили, че в предната част на товарното помещение, зад преградна стена се превозва палет с кашони, които са различни от опаковката на останалата стока. След отваряне на 15 от всички превозвани кашони е констатирано наличието на 7500 кутии (150 000 къса) цигари с български акцизен бандерол от три различни марки.

За намерените цигари в писмените си обяснения, водачът - български гражданин, заявил, че не са негови и че не е присъствал на товаренето.

Работата по двата случая продължава. Контрабандните тютюневи изделия и тютюневите изделия, за които не са представени документи съгласно ЗАДС, са задържани.

Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници" във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.