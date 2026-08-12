Вадят от Държавния резерв 20 000 литра питейна вода за община Свищов

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Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" ще предостави 19 944 литра бутилирана вода за питейни нужди на община Свищов за преодоляване на последиците от бедственото положение на територията на село Горна Студена.

Помощта се осигурява след постъпило искане от кмета на община Свищов и решение на Министерския съвет за освобождаване на необходимите количества от държавния резерв.

Предоставената вода е в различни разфасовки, за да бъде улеснено разпределението ѝ сред населението – 10 584 литра в бутилки от 1,5 литра и 9 360 литра в бутилки от 10 литра.

След решението на Министерския съвет ДА „Държавен резерв и военновременни запаси" предприема необходимите действия за своевременното осигуряване и предоставяне на водата на община Свищов.