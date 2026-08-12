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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23374813 www.24chasa.bg

Задържаха мъж, предизвикал пожар в с.Дебръщица

Диана Варникова

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Пожарникари гасят пламъците, предизвикани от жител на село Дебръщица

Полицаи от РУ-Пазарджик задържаха мъж, предизвикал пожар на територията на пазарджишкото село Дебръщица. Сигнал за лумналия огън бил получен вчера около 17.00ч., съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Към мястото веднага били насочени противопожарни екипи от РСПБЗН-Пазарджик, автопатрул на РУ-Пазарджик, горски работници и местни жители. Огънят бил изгасен, но стихията унищожила камион ЗИЛ, собственост на 44-годишен жител на селото, както и стопански навес с около 100 бали сено и 5 кубика дървен материал, собственост на 62-годишен мъж от същото село.

На мястото е извършен оглед, а екипи на полицейското управление незабавно предприели разследване. Станало ясно, че пожарът е тръгнал от частен имот, чиито 56-годишен стопанин от Пазарджик решил да почисти след дълго отсъствие.

В разрез с всякакви противопожарни изисквания мъжът запалил отпадъците и така огънят навлязъл в съседните имоти. Само бързата и адекватна намеса на огнеборци и местно население е предотвратило разрастването на пожара в близката гора.

Мъжът е задържан в ареста за срок от 24 часа, а спрямо него се води досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

Пожарникари гасят пламъците, предизвикани от жител на село Дебръщица
Пожарникари гасят пламъците, предизвикани от жител на село Дебръщица
Пожарникари гасят пламъците, предизвикани от жител на село Дебръщица

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