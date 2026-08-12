14-годишен шофьор блъсна патрулка при опит да избяга от проверка. Младежът е направил опит да осуети полицейска проверка и е нанесъл материални щети по патрулен автомобил, съобщиха от ОД на МВР в Ловеч.

Във вторник, около 14:30 часа в село Славяни служители на сектор „Пътна полиция" са предприели проверка на лек автомобил „Дачия". Шофьорът не се е подчинил на подадения сигнал за спиране и е сменил посоката на движение. При маневрите е нанесъл материални щети по предната част на патрулния автомобил. Полицейските служители незабавно са го свалили от превозното средство, като е установено, че автомобилът се управлява от 14-годишен младеж.

На адрес в селото е установен негов родител, на когото е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата. По случая е образувано досъдебно производство, работата продължават служители на районното управление в Ловеч.