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Нощен патрул спипа двама младежи с канабис в кола в сливенско село

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Нощен патрул задържа двама младежи с канабис в кола в сливенско село. СНИМКА: Архив

Нощен патрул задържа двама мъже с канабис в сливенското село Желю войвода, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

На 11 август около 2:00 часа нощен патрулен екип на участък „Петолъчка" към РУ – Сливен е извършвал обход и контрол в малките населени места на общината. В село Желю войвода служителите спрели за проверка лек автомобил „Опел Корса", управляван от 18-годишен жител на село Блатец.

При проверката в автомобила са открити и иззети 25 стръка зелена листна маса. При направения тест растенията са реагирали положително за канабис.

Задържани са водачът и неговият спътник, като и двамата са жители на село Блатец. По случая е образувано досъдебно производство.

Нощен патрул задържа двама младежи с канабис в кола в сливенско село. СНИМКА: Архив

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