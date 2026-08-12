Ден преди фаталния полет в Несебър инспектор проверявал мотопланера

"Нито инструкторът до клиента е пилот, който има право да вози пътници, нито машината позволява това", казва Гичо Ковачев, който е подал сигнала

Инспектор от Гражданска въздухоплавателна агенция е инспектирал във вторник мотоделтапланера, който падна в морето и уби човек на плажа "Олимпийски надежди" край Несебър. Служебното лице от ГВА пристигнало на стартовата площадка по сигнал на Гичо Ковачев, който е лицензиран инструктор. Инспекторът бил придружаван от полицаи, но не открили пилота на мотоделтапланера Николай Петров. Не е ясно какво са констатирали, но е бил изготвен доклад за състоянието на мотопланера. Мотоделта планерът. Снимки: Министерството на транспорта

"Досега съм подал над 50 сигнала до различни институции, че рано или късно това ще се случи. Включително съм сигнализирал и Бюрото за разследване на авиационни катастрофи", твърди Гичо Ковачев.

Според него проблемът е, че въпросният мотопланер е бил ненадежден и полетите с него са били рискови както във въздуха така и за хората на земята.

"Миналия ден прелетя на 10 метра над покривите на Несебър. Не ми се мисли какво щеше да стане, ако беше паднал", коментира Ковачев. И обяснява, че в случая от днес има нарушение на Закона за гражданското въздухоплаване.

"Нито инструкторът до клиента е пилот, който има право да вози пътници, нито машината позволява това", категоричен е Ковачев. И се възмущава, че подобни гаражно сглобени мотопланери може да се купят безпроблемно от много сайтове.

От министерството на транспорта съобщиха, че в 10,36 ч в Координационния център за търсене и спасяване при авиационни произшествия (КЦТСАП) е получен сигнал за паднал мотоделтапланер в морето на около 200–300 метра от брега, с двама души на борда.

Преди това обаче екип на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" е бил на терен в района още от неделя, след сигнал от областния управител на Бургас. При проверка инспекторите са открили мотоделтапланера, скрит в скалите между Равда и Несебър. Установено е, че той не е регистриран. От направения оглед е констатирано, че не е поддържан – моторът е ръждясал, има самоделни ремонти по винта и множество видими дефекти. Незабавно е подаден сигнал към телефон 112, откъдето е поискано инспекторите да сигнализират при установяване на излитане.

Вчера, след излитане на мотоделтапланера, е подаден сигнал към 112, но машината не се е върнала на мястото. Полицията е напуснала района, а инспекторите са останали, за да уведомят службите при завръщане на летателния апарат. Това така и не се е случило.

Машината е любителски сглобена. Като мотоделтапланер тя е следвало да премине цялостна процедура по първоначално сертифициране като въздухоплавателно средство, тъй като няма типов сертификат. След това е трябвало да бъде регистрирана и да получи специално разрешение за извършване на такъв тип полети. За пилота се изисква национален лиценз за любител пилот (NPPL).

Летателната дейност е била осъществявана напълно незаконно, в нарушение на изискванията за безопасност, без необходимите разрешителни и без вписване в регистрите на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация", твърдят от министерството.

Инспекторите оказват пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на случая. Инцидентът се разследва и от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.