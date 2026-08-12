Джартов: Причината за пожарите най-често са действията на хората

Причината за пожарите най-често са действията на хората – палене на огън на открито, изхвърляне на цигари и други. Това каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов пред NOVA NEWS.

"За изминалото денонощие са регистрирани 151 пожара, към момента са 32. На фокус са тези в Хасковска и Пазарджишка области. Те са на много големи площи, но късно вечерта във вторник бяха овладени. Въпреки това има предпоставки при по-високите температури и по-силен вятър да се възобновят нови огнища. Заради това тези два пожара се обработват", обобщи той.

Друг пожар, който възникна, е над Рилския манастир – на около 2000 м надморска височина, причинен най-вероятно от мълния, каза още Джартов, като уточни, че теренът е труднодостъпен.

Точно тези три пожара са в главния фокус на властите, коментира той.

Джартов каза, че при пожара край Трявна, причинен от взрива в завод „ЕМКО", към момента няма признаци на горене, но периодично теренът се проверява с дрон за нови огнища.

Джартов каза, че от началото на пожароопасния сезон са санкционирани почти 100 души. И допълни, че всеки ден възникват около 150 пожара. Той подчерта, че дори да има информация кой е извършил запалването е трудно това да бъде доказано.

Джартов уточни още, че пожарите се гасят с хеликоптери, овладяват се с помощта на булдозери, участват и доброволци, но щетите, нанесени на природата, са много големи. Към момента не се налага помощ от чужбина, беше категоричен той.