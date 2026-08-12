От месец социалните работят със семейството на едно от децата в жестокото убийство в Пловдив

Родителите да проверят приложенията, които използват децата и да ограничат времето им в интернет, апелира Наталия Ефремова

От поне месец социалните служби работят със семейството на едно от децата, които са участвали в жестокото убийството на Георги Кузев в Пловдив. Това потвърди социалната министърка министър Наталия Ефремова.

Социалните са получили сигнал за определен тип девиантно поведение.

Вчера при премиера Румен Радев пък имаше среща за агресията на децата. На нея се взеха решения за нови законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност.

"Действително вчера беше обсъден въпросът с тази изключителна жестокост и трагедия, която сполетя пловдивското общество, което е ясен сигнал за това, че се изискват допълнителни мерки, които трябва да предприемем всички заедно като общество. Нито една система самостоятелно не може да се справи. България има Национална програма за превенция, насилие и защита на децата от насилие. Тя приключва своето изпълнение в края на тази година. Тя ще бъде продължена с период на действие от 2027 до 2030 г., каза още Ефремова. И припомни, че има мрежа от социални услуги в общността, които обхващат сериозна работа със семейства и деца. Тези социални услуги са на разположение на семействата. Нашите служби са информирани, разбира се, за случилото се и вече работят на терен, обясни още Ефремова.

"Искам да отправя един апел към родителите - моля, проверявайте приложенията, които вашите деца използват. Направете ограничение на времето за работа и за ползване на различните форми и приложения в интернет на вашите деца, тъй като действително оттук насетне за нас предстои много работа по информиране, както на родителите, така и възпитание на децата, колко опасен може да бъде интернет", каза още тя.

"Обсъждаме по-голям спектър от мерки, така че да работим срещу такива противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Включително и местните комисии, които очевидно показват несправяне със ситуацията, така че в крайна сметка да направим един нов, модерен пакет от мерки, които се изискват в съвременното наше, наше променено общество и обществени отношения", каза още тя.