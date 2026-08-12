Оставиха в ареста българин, издирван от Германия да лежи в затвора за измама

Варненският окръжен съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо 56-годишен български гражданин, издирван в Германия за изтърпяване на присъда за измама, съобщиха от пресслужбата на съда. Издирваният е бил задържан на летището във Варна на 8 август въз основа на издадена Европейска заповед за арест (ЕЗА) от съдебните власти в Саарбрюкен.

В документите е посочено, че българинът има влязла в сила присъда за това, че в периода 1 ноември – 31 декември 2020 година в съучастие със своя син (който е осъден отделно), създали невярна представа у свой клиент, че имат намерение и могат да извършат строителна услуга на стойност 7000 евро. Наказанието, което е било определено на 56-годишния мъж, е осем месеца „лишаване от свобода", от което му остава да излежи шест месеца.

Властите в Германия посочват, че мъжът не е участвал в съдебния процес. Решението обаче му било връчено лично на него и на неговия адвокат през юни 2022 г., но той не поискал повторно разглеждане на делото и не обжалвал присъдата.

Съдебният състав подчерта, че тъй като задържаният е български гражданин, той може свободно да се придвижва в рамките на Европейския съюз, поради което единствената адекватна мярка за неотклонение, която може да определи, за да бъде изпълнена целта ѝ, е „задържане под стража".

Определението на съда подлежи на обжалване.

В началото на тази година съдът във Варна потвърди задържането под стража за срок до 40 дни на германски гражданин, който се издирва от съда в черногорския град Котор за наказателно преследване за измама.