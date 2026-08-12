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Гълъб Донев: На дневен ред са законите за държавния служител и съдебната власт

Цветелина Стефанова

[email protected]

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Гълъб Донев и Наталия Ефремова СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Днес управленската програма на правителството беше приета на заседание на Министерския съвет. Народното събрание вече работи по онова, което предстои като законодателна програма. Това каза вицепремиерът Гълъб Донев след заседанието.

"На дневен ред е Законът за държавния служител, който в изключителни кратки срокове трябва да бъде приет. Съответно и наредбата, която в последствие трябва да бъде приета, за да отговорим на изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост, така че да получим част по-скоро резултатите, които очакваме по последното плащане. Представих на колегите в пленарна зала в Народното събрание други рестриктивни закони, които също влязоха в канцеларията на Народното събрание и ще започнат да се обсъждат", каза още той.

"Там на дневен ред е Законът за съдебната власт, редица закони, които ще поставят началото на реформите и в администрацията, и в съдебната власт, които не са изисквани на Европейския съюз", каза още той.

Гълъб Донев и Наталия Ефремова СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

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