30 глоби за 3 часа написаха търновските полицаи при спецоперация на пътя София-Варна

30 глоби с фиш и още толкова връчени електронни фиша за общо 912 евро - това е равносметката от специализирана полицейска операция за спазване на правилата за движение по пътищата по отношение на камиони, която се проведе днес от 9 ч. до 12 ч. на главен път София – Варна, в района на разклона за с. Балван. Тя е с конкретна насоченост – спазване правилата за движение, техническа изправност и регистрация на тежкотоварни автомобили, ремаркета и полуремаркета. Спазване на изискванията за допустими маси и размери, времената за управление и почивка, посочват от ОДМВР - Велико Търново. Проверяващите акцентираха и върху употребата на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани , наличие на застраховка „Гражданска отговорност" документи на автомобилите и водачите, документи при превоз на пътници или товари.

В рамките на операция са проверени 128 товарни автомобила, 3 автобуса и 194 лица. Наложени са 30 глоби по фиш, от тях 12 за технически неизправни автомобили и 10 за неизползване на обезопасителен колан. Връчени са 34 електронни фиша, на стойност 912 евро.

Служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" са установили един товарен автомобил в нарушение на работното време. На водача е съставен акт.

Операцията е реализирана от служители на Сектор „Пътна полиция" при ОДМВР – В. Търново, РУ – В. Търново и Г. Оряховица и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация". Тя има за цел намаляване броя на загиналите при пътни произшествия с участието на тежкотоварни автомобили.