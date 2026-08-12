Тиктокърът Стоян Колев с пушката на магистралата отива на съд

Районна прокуратура - Пазарджик внесе обвинителен акт срещу мъж на 39 г. Той е предаден на съд за две деяния за извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред в условията на продължавано престъпление. Става въпрос за Стоян Колев, познат в публичното пространство като тиктокър.

Според прокуратурата първото деяние е извършено на 16.06.2026 г. на автомагистрала "Тракия", обл. София и обл. Пазарджик, шофирал агресивно и с висока скорост, приближавал се опасно до другите автомобили, присветвал с фарове и размахвал неогнестрелно оръжие - пневматична пушка. Второто е за това, че на 19.06.2026 г. в гр. Пазарджик, на обществено място - в сградата на Съдебната палата, след като му е взета мярка за неотклонение "задържане под стража" се държал непристойно като викал и използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители.

39-годишният мъж е предаден на съд и за това, че на 16.06.2026 г. на автомагистрала „Тракия", обл. София и обл. Пазарджик, управлявал лек автомобил, марка „Ауди", след употреба на наркотично вещество - кокаин, установено по надлежния ред, чрез протокол за химикотоксикологично изследване. Престъплението е квалифицирано по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс.

На 16 юни 2026 г., около 8,40 часа, 39-годишният мъж управлявал лек автомобил, марка „Ауди", по автомагистрала „Тракия" в гранична отсечка между обл. София и обл. Пазарджик, в посока от гр. София към гр. Бургас. Той се движел с висока скорост, приближавал се опасно близо до другите автомобили, присветвал с фарове, за да му освободят пътното платно за преминаване, като по този начин създавал опасност за движението.

В един момент размахал от люка на автомобила и неогнестрелно оръжие - пневматична пушка. Действията му възмутили преминаващите водачи на автомобили и бил подаден сигнал на тел. 112. Няколко минути по-късно полицейските служители от ОД на МВР-Пазарджик спрели за проверка лекия автомобил, управляван от 39-годишния мъж. Той бил тестван с техническо средство за употреба на наркотични вещества и уредът отчел положителен резултат за кокаин. Водачът е дал и кръвна проба за анализ, като резултатите от химико-токсикологичното изследване са потвърдили, че той е управлявал след употреба на кокаин. На задната седалка на автомобила е била открита и пневматичната пушка.

На 17 юни 2026 г. спрямо 39-годишния мъж са повдигнати обвинения и той е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 19 юни 2026 г. Районна прокуратура-Пазарджик е внесла искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него. Същият ден при излизане от съдебната зала обвиняемият е викал и е използвал обидни и нецензурни изрази в присъствието на граждани и служители на съдебната охрана.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „домашен арест". Делото е внесено за разглеждане в Районен съд-Пазарджик.