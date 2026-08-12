Шишков: Парите за общините вече ще се харчат прозрачно и след проверки

Всеки български гражданин е трябвало да даде 670 евро за една безпринципна програма, сметна регионалният министър

Започват обиколки по "Регионите говоря", за да се видят на място проблемите на хората

Ще се търсят възможности част от проектите да се финансират с европари

Държавата ще даде 233 хиляди евро за отчуждаването на тези за магистрала "Струма", а решението за строеж е от 2013 г.

Правителството започва кампания "Регионите говорят". Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след заседание на Министерски съвет.

"Започваме активно участие за обиколки в българските общини, искаме да видим проблемите, но искаме да ги видим на място. Искаме да се запознаем с проблемите с водата, проблемите с инфраструктурата и да преценим къде, как и колко трябва да се помага", каза той.

Правителството прие и програмата за финансиране на общинските проекти. Знаете много добре, че те имат задълженията. От днес ние връщаме не само надеждата, ние връщаме реалността да продължи инвестирането в българските общини, каза още той.

Нека бъде ясно, че програмата започна през 2024 година. До този момент нашите общини, тоест нашите граждани в общините, са получили 1 милиард и нищо повече. Голямо говорене и, разбира се, имаме само общини-отличници, които са получили почти всичките си пари", каза още той.

Как ще изразходваме средствата за общините? Прозрачно!, обеща той.

"Предишната власт, говоря за предишния кабинет на Бойко Борисов, най-вероятно е имала специални изисквания към кои общини да бъдат осигурени средства и към кои общини да не бъдат осигурени средства. Това вече при нас го няма", каза още Шишков.

В програмата ще могат да участват и общини, които са останали извън програмата досега.

Шишков пресметна, че 4 милиарда евро са били предвидени по програмата за общините. "Абсолютно без никакъв принцип и може би, ако е имало някакъв принцип, той е бил безпринципността. И сега ако го сметнем, означава всеки български гражданин е трябвало да даде 670 евро за една безпринципна програма", каза още той.

"Парите на българските граждани могат да се изразходват само по един начин. Прозрачен, ясен и, разбира се, справедлив. Когато харчиш държавен ресурс, не го харчиш от джоба на държавните служители, а го харчиш от джоба на българските граждани", обясни още той.

"И нека да бъде ясно, от тук нататък започваме проверки. Трябва да е ясно на кого се плаща, колко е извършена една такава работа и ще добавим още нещо, което е важно. Има възможност проекти, които отговарят на европейско финансиране, и са напреднали, да получат парите от европейско финансиране, с което ще облекчим държавния бюджет. Това е изключително важно, защото колкото можем повече да облекчим пари от държавния бюджет и да не загубят общините, тоест хората, които живеят там, според мен е изключително важно", каза още той.

Още едно решение днес взехме и то е за отчуждаване на терени, свързани с магистрала "Струма". И ако погледнете в решението, ще обърнете внимание, че магистрала "Струма" е обявена за национален обект в далечната 2013 година. Наследството на без пътищата в пътното строителство е това. Знаете, че обичам да говоря с факти. И когато фактите говорят, би трябвало виновниците да замълчат. През 2013 година е взето решение да се прави магистрала "Струма", а към днешна дата ние продължаваме да отчуждаваме терени, продължаваме да одобряваме подробни устройствени планове, смятам, че е ясно кой е виновен да няма инфраструктура, каза още той.

"Държавата в момента ще даде 233 хиляди евро за отчуждаването на тези терени, но това е само началото. Държавата започва да връща развитието на инфраструктурните обекти. Очаквайте съвсем скоро да говорим конкретно и за за околовръстния път на София, за всички инфраструктурни обекти", съобщи още Шишков.

Уточни, че това са терени в обхода на Кресна Оказва се, че даже в частта, в която се строи не е отчуждена. Това е. Истината е тази. Частта до края на трасето, което се строи, не е отчуждена, ядосан бе Шишков.

Разбира се, за да можем да постигнем срокове, да можем да постигнем и да искаме строителя да ги завърши в рамките на една година. Мисля, че всички видяхте, че в последните три месеца се строи по различен начин. И така ще бъде, обеща още той.