Денков: Или шефовете на ДАНС не се справят, или Радев носи отговорност за трагедията в Пловдив

Имаме истински проблем с неонацистките младежки групи, които са под руско влияние, настоя шефът на парламентарната група на "Промяната"

България има истински проблем и този проблем е развитието и разпространението на неонацистки младежки групи, които са под силно руско влияние.

Това заяви на брифинг в парламента шефът на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков. Според него този проблем трябва да се решава на първо място от държавата с краткосрочни и дългосрочни мерки.

"Държавата трябва да провежда и превенция, за да не стигаме до убийства като това в Пловдив. Това е и ролята на ДАНС - да вижда и предотвратява рисковете", настоя депутатът. И напомни, че от 2021 г. ДАНС, "както и всички други разузнавателни служби се ръководят от хора, назначени от премиера Радев". Затова Денков попита Радев докладвано ли му от ДАНС е за рисковете, които доведоха до убийството в Пловдив и знае ли за другия случай там, няколко дни преди това.

"Ако не му е докладвано, това означава, че ръководството на ДАНС не се справя със задачата си. Ако му е докладвала, това означава, че премиерът Радев носи лична отговорност за това, което се е случило", заяви зам.-председателят на ПП.

Денков заподозря, че част от неонацистките групи подкрепят "Прогресивна България" и заяви, че е добре "ДАНС да разрови малко повече в тези връзки".

Изказвания на премиера Румен Радев и част от неговите съветници навеждали на мисълта, че той "иска да живее в държава като Русия и да превърне страната ни в такава, която в момента е тоталитарна и фашистка държава". Там децата още от малки ги подготвят за война и за войници, каза Денков.

От ПП се опасяват, че правителството се опитва да ни отдалечи от европейския път. "Ние се намираме в ситуацията, в която трябва да правим избор, какво прави Румен Радев, за да не се плъзнем към тоталитарна държава?", попита още той.

"Отсега нататък, когато някой каже, че се изкривява историята, трябва пределно ясно да кажем, че той изкривява историята. Истинската история е в историческите документи, а не в учебниците за 1 или 2 клас, или в популярните книжки", добави депутатът.

Денков се ядоса на думите на Радев, че събарянето на Паметника на Съветската армия има нещо общо с неонацизма и го нарече внушение. Религията в Русия подкрепя войната, настоя той и попита с какво право Радев говори за предмет "Религия и добродетели" в училище.

„Истинският проблем не е колко са големи наказанията, а че прокуратурата и част от съдебните институции, включително и КПК, от години защитават престъпниците", коментира съпартиецът му Мирослав Иванов. Той добави, че изменения в Наказателния кодекс не следва да бъдат правени реактивно, а на база на стратегия.