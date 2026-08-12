Борят се за живота на свещеник, блъснат от влак

Възрастен свещеник е бил блъснат от влак в района на кв. "Грамада" в Благоевград. Инцидентът е станал около 22 ч. във вторник. Сигналът е подаден от машиниста на пътническия влак, движещ се по направление София – Благоевград. Той е забелязал тяло на релсите. Успял е да спре, но все пак е наранил 81-годишния Ангел, който е свещеник.

Разследващите работят по всички версии за нещастния инцидент, като по-вероятно е да става въпрос за опит за самоубийство. Не е ясно категорично дали отецът е имал намерение да сложи край на живота си или пък при пресичането на жп линията не е успял да види навреме идващия влак. Негови близки споделили, че напоследък изпаднал в депресия.

Пробите за употреба на алкохол и наркотици на машиниста са отрицателни.

Отецът е в реанимацията на МБАЛ-Благоевград с тежки травми. Имал счупени ребра и частично увреден бял дроб, фрактура на ръката, рана на главата, като благодарение на лекарите състоянието му е овладяно.