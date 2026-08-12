Рибар се удави в язовир „Огоста"

Запален рибар се е удавил в язовир „Огоста" край Монтана по невнимание. Намирал се на стръмно място и се подхлъзнал, паднал на остър камък и потънал в дълбоките води.

Случаят е от вчера сутринта, а сигнал за нещастието е подаден на тел.112 около 8 часа. Инцидентът е станал в района на село Горно Церовене в близост до така наречения "квадрат".

"Бяхме за риба в Церовското и дойде един приятел и каза, че са намерили въдици, телефон, цигари, джапанки. Викали са, за да видят къде е този човек, не са го открили и са се обадили на телефон 112. Дошла е полиция и са установили, че има удавен. На мястото се отзовал екип водолази и са го извадили", разказва рибар за трагичния случай.

Оказало се е, че удавеният е мъж на 55 години.

Според информация от полицията в Монтана най-вероятно се касае за нещастен случай.

По тялото на удавника не е имало следи от насилие. Предполага се, че на тръгване рибарят се е навел да се измие, подхлъзнал се е и е паднал във водата.