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За ден 27 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 5 - за наркотици

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Пътна полиция Снимка: 24 часа

Съставени са 4823 фиша и 504 акта

В рамките на изминалия ден са хванати общо 27 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол – 16 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират петима, девет са отказали тестване, съобщиха от МВР. 

15 084 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18 465 водачи и пътници.

Съставени са 4823 фиша и 504 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

Пътна полиция Снимка: 24 часа

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