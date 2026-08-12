Видинската полиция откри обявен за общодържавно издирване

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В хода на операция на полицията във Видин е установен и задържан мъж, обявен за общодържавно издирване.

За три часа, при осъществения линеен контрол с небрандиран полицейски автомобил срещу рисковото шофиране, служителите на реда извели от движението 11 водачи.

105 моторни превозни средства бяха проверени днес при тричасова специализирана полицейска операция на главен път Е-79 в област Видин. Контролната дейност бе фокусирана приоритетно върху тежкотоварния трафик. Специализираната полицейска операция имаше за цел подобряване на обстановката по безопасност на движението и намаляване на предпоставките за пътни инциденти.

На четири контролни точки на главен път Е-79 екипите на сектор „Пътна полиция", полицейски служители от районните управления във Видин, Белоградчик, Кула и инспектори от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация извършваха засилени проверки.

По метода на широкообхватния контрол бяха проверени 105 моторни превозни средства и 122 водачи и пътници. За констатирани нарушения по Закона за движението по пътищата униформените съставиха четири акта и наложиха 28 глоби по фиш. Един товарен автомобил е спрян от движение за износени гуми и деформации по тях.

Полицейските служители връчиха 13 електронни фиша и пет наказателни постановления. При проверките няма установени водачи, шофирали след употреба на алкохол или под въздействието на наркотични вещества.На контролните точки, с автоматизирани технически средства и системи, са засечени 91 нарушения на скоростните режими.