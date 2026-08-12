ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дакота Дичева претърпя успешни операции на двете р...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23375657 www.24chasa.bg

Партията на Радев със структури в шестте района на Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1168
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Президентските избори и излъчване на представители за секционните комисии са основен приоритет за "Прогресивна България", обяви координаторът Ангел Стоев (втория отляво на дясно).

С партийни организации във всички шест пловдивски района разполага "Прогресивна България" на Румен Радев. Последните две структури са в "Тракия" и "Северен", където за председатели са избрани счетоводителката Добромира Тошева и авиационният инженер Георги Георгиев.

"Основен приоритет е подготовката за президентските избори, срещите с избирателите и активната работа на терен. Важна задача е и излъчването на над 450 членове за секционните избирателни комисии, обяви координаторът за Пловдив Ангел Стоев.

Събранието на "Прогресивна България" в район "Тракия".
Събранието на "Прогресивна България" в район "Тракия".

Президентските избори и излъчване на представители за секционните комисии са основен приоритет за "Прогресивна България", обяви координаторът Ангел Стоев (втория отляво на дясно).
Събранието на "Прогресивна България" в район "Тракия".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго