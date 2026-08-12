Партията на Радев със структури в шестте района на Пловдив

С партийни организации във всички шест пловдивски района разполага "Прогресивна България" на Румен Радев. Последните две структури са в "Тракия" и "Северен", където за председатели са избрани счетоводителката Добромира Тошева и авиационният инженер Георги Георгиев.
"Основен приоритет е подготовката за президентските избори, срещите с избирателите и активната работа на терен. Важна задача е и излъчването на над 450 членове за секционните избирателни комисии, обяви координаторът за Пловдив Ангел Стоев.