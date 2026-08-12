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Загинал е шофьор, забил се в дърво на пътя между Бърдарски геран и Бяла Слатина

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Полиция СНИМКА: Архив

Мъж е загинал при катастрофа на пътя между село Бърдарски геран и Бяла Слатина. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Враца.

Инцидентът е станал във вторник, около 20:40 ч., като управляваният от загиналия автомобил е самокатастрофирал в крайпътно дърво. Мъжът е 56-годишен и е от с. Бърдарски геран. По случая е образувано досъдебно производство.

Според информацията за работата на ОДМВР – Враца през юли в областта са регистрирани 60 пътнотранспортни произшествия. При тях няма загинали, 46 души са ранени. През юни при катастрофи в областта са загинали трима души.

 

 

 

Полиция СНИМКА: Архив

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