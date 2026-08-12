Вижте двамата тийнове, нападнали непалци в Пловдив, единият присъствал на убийството на Кузев

Има оперативни версии за членуване на лицата в организации като "Скинхедс", обясни прокурорът

Пред Районния съд в Пловдив застанаха 18-годишният Теодор Велев и А. Р., на 17 г., задържани за побой над непалски граждани на кръстовището между булевардите "Руски" и "Шести септември" в Града на тепетата. Съдът решава по искането на прокуратурата за постоянен арест на двамата тийнейджъри. По искане на прокурора заседанието е засекретено.

Както съобщихме, към полунощ на 24 срещу 25 юли младежите забелязали непалците и им казали да се махат от стълбите, на които стоели, след което започнали да ги бият. Случайни минувачи забелязали и подали сигнал на телефон 112, пострадалите също се оплакали. Оказало се, че престъплението е записано на видео.

До самоличността на извършителите се стигна при разследването на друго престъпление - убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Единият от двамата тийнейджъри познавал част от обвинените за смъртта на мъжа. По-рано днес зам.-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов съобщи, че пълнолетният Теодор Велев дори е присъствал на издевателствата над Кузев. Наблюдаващият прокурор Мирослав Алендаров поиска заседанието да се засекрети. Снимка: Никола Михайлов

Наблюдаващият прокурор Мирослав Алендаров заяви преди заседанието, че няма данни младежът да е участвал в побоя. Той коригира колегата си и уточни, че всъщност става въпрос за по-малкия от двамата. "Има оперативни версии за членуване на лицата в организации като "Скинхедс" и подобни, които насаждат омраза към различни хора, разследваме и тях", каза прокурорът. И добави, че трябва да се провери дали не може да става въпрос за деяние по ксенофобски подбуди. Агресията на младежите била прекомерна. Съдията Васил Тасев трябва да вземе решение дали да ги остави в ареста за постоянно. Снимка: Никола Михайлов

"Непалците работят във фабрика за печатане в близко село. От 5-6 месеца пребивават в Пловдив", обясни обвинителят. Двамата младежи са завършили 11 клас и няма данни за предишни криминални прояви.