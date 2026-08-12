Вижте двамата тийнове, нападнали непалци в Пловдив, единият присъствал на убийството на Кузев

Има оперативни версии за членуване на лицата в организации като "Скинхедс", обясни прокурорът
Пред Районния съд в Пловдив застанаха 18-годишният Теодор Велев и А. Р., на 17 г., задържани за побой над непалски граждани на кръстовището между булевардите "Руски" и "Шести септември" в Града на тепетата. Съдът решава по искането на прокуратурата за постоянен арест на двамата тийнейджъри. По искане на прокурора заседанието е засекретено.
Както съобщихме, към полунощ на 24 срещу 25 юли младежите забелязали непалците и им казали да се махат от стълбите, на които стоели, след което започнали да ги бият. Случайни минувачи забелязали и подали сигнал на телефон 112, пострадалите също се оплакали. Оказало се, че престъплението е записано на видео.
До самоличността на извършителите се стигна при разследването на друго престъпление - убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Единият от двамата тийнейджъри познавал част от обвинените за смъртта на мъжа. По-рано днес зам.-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов съобщи, че пълнолетният Теодор Велев дори е присъствал на издевателствата над Кузев.
Наблюдаващият прокурор Мирослав Алендаров заяви преди заседанието, че няма данни младежът да е участвал в побоя. Той коригира колегата си и уточни, че всъщност става въпрос за по-малкия от двамата. "Има оперативни версии за членуване на лицата в организации като "Скинхедс" и подобни, които насаждат омраза към различни хора, разследваме и тях", каза прокурорът. И добави, че трябва да се провери дали не може да става въпрос за деяние по ксенофобски подбуди. Агресията на младежите била прекомерна.
"Непалците работят във фабрика за печатане в близко село. От 5-6 месеца пребивават в Пловдив", обясни обвинителят. Двамата младежи са завършили 11 клас и няма данни за предишни криминални прояви.