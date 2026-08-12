Синът на боксова легенда спипан с кокаин в Пазарджик

Симеон Тодоров, който е син на шампиона по бокс Серафим Тодоров-Сарафа, е бил задържан с 5 дози кокаин на улица в Пазарджик. На запитване на „24 часа" говорителят на ОДМВР Пазарджик Мирослав Стоянов заяви, че в бюлетина има задържано лице на 37 години, със същото количество дрога и че инициалите са С.Т.

Задържането е станало в района на кв."Ябълките", където семейството на Сарафа има жилище. У младия мъж са открити 5 полиетиленови топчета с бяло прахообразно вещество. При извършен полеви наркотест пробата реагирала положително на кокаин.

Дрогата е иззета, а притежателят й задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо производство под надзора на прокуратурата.

Симеон Тодоров е бивш волейболист от пазарджишкия клуб „Бенковски" и е първородният син на вицеолимпийския шампион, носител на 3 световни и 3 европейски титли и трикратен победител в турнира „Странджа" Серафим Тодоров.