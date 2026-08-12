Митрополит Николай ще отслужи опелото на убития Георги Кузев, погребват го в Кричим на 14-и

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Очаква се стълпотворение, жителите на града са потресени от жестокостта

В новия гробищен парк на Кричим ще бъде положен зверски пребитият Георги Кузев навръх рождения му ден. Погребението е насрочено за 14-и август, петък, от 12 часа. Лично митрополит Николай ще отслужи опелото, съобщиха от общината.

Очаква се стълпотворение, тъй като жителите на градчето са потресени от жестокото убийство. Не е изключено и хора от други населени места да дойдат.

Поклонението е насрочено в същия ден от 8,30 до 10,30 часа в храм "Св. св. Козма и Дамян" в Кричим. От 10,30 в църквата ще започне опелото, след което от 12 часа ще се състои погребалната церемония.

"А трябваше на 14-и да празнува рожден ден", пишат хора от Кричим.

Общината поема разходите по транспортирането на тялото и погребението на своя съгражданин. Решението беше обявено по-рано от кмета Атанас Калчев като част от ангажимента на местната власт да осигури достойното изпращане на Георги Кузев в последния му земен път.

"Община Кричим се ангажира да поеме разходите по транспортирането на тялото на покойния Георги Кузев, когато бъде освободено с постановление на наблюдаващия прокурор, както и разходите по погребалния ритуал в гробищния парк на гр. Кричим, защото това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно в последния му земен път", заяви тогава кметът Атанас Калчев.