Пилотът на падналия мотопланер край Несебър бил неправоспособен

Пилотът на падналия мотопланер край Несебър е бил неправоспособен и е развивал нерегламентирана дейност с него. Това заяви окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

При инцидента днес преди обяд загина спътникът му Симеон Пенев на 56 г, а 71-госдишният пилот на летателния апарат Николай Петров тежко пострада, след като и двамата паднаха в морето.

В момента водолази се опитват да извадят мотопланера, за да бъде предаден за ексепртиза. Ако се потвърди фактът, че пилотът, който е софиянец, не е имал свидетелство за управление и за извършване на такава летателна дейност, ще се наложи в разследването да се включи и Националната следствена служба. По случая е образувано досъдебно производство. Още не са изяснени причините как се е стигнало до падането на двамата в морето.

"Една от основните линии на разследването ще бъде да се установи дали полетите са били извършвани в съответствие с нормативните изисквания. Ще се проверява и дали преди инцидента е подаван сигнал за конкретното въздухоплавателно средство и как са реагирали компетентните служби", каза прокурор Чинев.

Междувременно "24 часа" научи, че ден преди фаталния полет инспектор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГВА), придружаван от полицай, е проверявал въпросния мотопланер. На нея не открил собственика му, но написал доклад и си заминал. Директорът на Охранителна полиция в Бургас комисар Марин Димитров потвърди, че е имало проверка, но тя е била на регламентирани за извършване на такава дейност места.

Срещу пилота на падналия мотопланер са били подавани досега 50 сигнала до различни ресорни институции. Но едва вчера ГВА се озовава на проверка. Сигналите подал лицензираният инструктор пилот Гичо Ковачев от Слънчев бряг.

"Отдавна предупреждавах, че рано или късно, такъв инцидент ще се случи", заяви той пред "24 часа".

Същият пилот преди няколко дни пикирал с мотопланера на 10 метра над къщите в Несебър.

"Не ми се мисли какво щеше да се случи, ако беше паднал", коментира Ковачев.

Засега не е ясно дали починалият спътник на пилота е бил негов познат или обикновен клиент, който си е платил за услугата за разходка в небето над морето на Несебър. Според осведомени Пенев е бил приятел на Петров.