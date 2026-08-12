Майката на непълнолетния бияч на непалци: На 16 г. се запозна със скинари и започна да пие

Синът ѝ опитал да спре побоя над Георги Кузев, но не се обадил на 112

Това е някаква секта, в която взаимно си промиват мозъците, убедена е Гергана Папазова

Живея в кошмар от година и половина. Ситуацията е повече от ужасна. Синът ми беше на 16 г., когато се запозна със скинари. И тогава почнаха едни излизания през нощта, почна да пие алкохол. Мога да покажа колко пъти съм звъняла на телефон 112, но нямаше абсолютно никаква реакция от полицаите.

Това заяви Гергана Папазова - майката на един от младежите, арестуван за побой над непалски граждани в Пловдив. Жената дойде в съда, за да види дали 17-годишният ѝ син А. Р. и неговият приятел Теодор Велев ще останат зад решетките. Оказа се, че непълнолетният младеж е присъствал и на жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм.

"От полицията пращат коли, отиват на местата, на които се събират, но не и на Бунарджика. Подавала съм оплакване до "Общинска охрана", но ми казват, че там има само един човек. А компаниите са по 15-16 човека, той няма как да се справи с тях", обясни майката.

Жената твърди, че постоянно разговаря със сина си, но резултат не е имало. "На Хелоуин веднъж му бяха наливали алкохол в устата. Тогава лежа в Спешното. Имаше 12-годишно момче, употребило алкохол и наркотици", разказа Папазова. По думите ѝ редовно му прави тестове за дрога, но излизат отрицателни.

"Това са глутница, секта. Казвах му го многократно да не се събира с тези деца. Той ми ги представяше като кротки агънца, само си стояли. Обаче това, че се напиваха, не е тайна за никой", обясни тя. Откакто излизал с тази компания А. спрял да се прибира редовно, не вдигал телефона си.

"На тепето имам данни, че е опитал да ги спре, но не е успял. Не е участвал. Не се е обадил на телефон 112, но му беше паднала батерията, затова", обясни Гергана Папазова за това какво е правил синът ѝ на Младежкия хълм по време на убийството. Момчето било потресено, щом разбрало за фаталната развръзка. "Целта им е била просто да го сплашат. Той плака после, успокоявала съм го", твърди майката.

За непалците пък синът ѝ обяснил, че с приятеля му видели наркомани да повръщат и затова ги нападнали. "Казах му, че когато види човек, който повръща, значи не му е добре", заяви Гергана Папазова.

Посочи, че е разделена с бащата на А., но той поддържал активна връзка с него. "Има си кой да си отговаря за постъпките, въпреки че са непълнолетни. Във фейсбук бяха изнесени бабата, комшиите на момичето (една от задържаните за убийството на Георги Кузев - б.а.), това са хора, които нямат общо с престъплението", заяви майката. Тя се притеснява, че синът ѝ може да получи още едно обвинение, но смята, че ако си понесе наказанието, ще му се отрази добре. "Адвокатът да направи каквото може, но ако има наказание - всеки си носи отговорност за постъпките", добави Папазова.

Жената обясни, че е пробвала всичко, за да спре сина си да излиза със скинарите, но те "взаимно си промиват мозъците". "Аз не съм се справила. Не съм спала нощи наред, защото съм го чакала да се прибере, но не съм успяла. На два психолога съм го водила. Но резултатът пак беше с тия, те бяха по-големия психолог. Те са на една възраст и взаимно си влияят", отговори майката, попитана какво смята за твърденията, че родителите не могат да се справят с децата си.

В момента съдът решава дали да остави сина ѝ