Кабинетът започва нова процедура по избор на европейски прокурор

Министерският съвет взе решение за започване на нова процедура по избор на европейски прокурор. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

След анализ на всички действия на предходните две правителства, довели до отмяна от Върховния административен съд на правителствено решение, прието от служебния кабинет, и при съобразяване на констатираните правни дефицити, Министерство на правосъдието ще внесе на следващо заседание на правителството решение за нова процедура по подбор на кандидатите за длъжността европейски прокурор на България, обясниха от правосъдното министерство.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши каза през юни, че процесът по избор на европейски прокурор от България не следва да бъде политизиран, а да завърши възможно най-бързо, съгласно действащите правила.

През юли Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на служебния кабинет "Гюров" за прекратяване на процедурата за подбор на европейски прокурор.

Решението тримата номинирани да бъдат оттеглени, беше взето през април тази година от кабинета на Андрей Гюров по предложение на служебния правосъден министър Андрей Янкулов. Делото във ВАС беше образувано по жалби на трима одобрени кандидати, участвали в процедурата. Това са делегирани европрокурори Димитър Беличев и Михаела Райдовска, както и обвинителят от Софийската районна прокуратура Пламен Петков.

Общо шестима бяха кандидатите за български европрокурор, явили се през януари. След изслушването им комисията по подбора избра Беличев, Райдовска и Петков. Те бяха одобрени от Министерския съвет и кандидатурите им бяха изпратени на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Правителството на Росен Желязков обаче подаде оставка, а служебният кабинет на Андрей Гюров оттегли трите кандидатури и обяви нова процедура.

Мандатът на настоящия европейски прокурор Теодора Георгиева изтича, но пък тя е отстранена от повече от година.