Правителството преназначи военни шефове

Правителството преназначи началник щабовете на военната полиция, флота и Военновъздушните сили с решение на заседанието си в сряда.

Капитан I ранг Божидар Иванов отново ще е началник на Щаба на Военноморските сили от 1 септември както и да бъде удостоен с висшето офицерско звание флотилен адмирал" считано от 1 септември 2026 г. "Предложението за преназначаване на досегашния началник на Щаба на ВМС се основава на неговия богат професионален опит и доказани качества. Натрупаните знания и управленски умения са от съществено значение за ефективното ръководство в условията на динамична и усложнена среда за сигурност. Те ще допринесат за успешното планиране, координиране и изпълнение на целия спектър от задачи, възложени на Щаба на ВМС", гласят решенията на правителството.

Полковник Людмил Велков Вълков остава началник на Щаба на Военновъздушните сили без удостояване с висше офицерско звание считано от 1 септември 2026 г. Полковник Християн Христов - директор на служба "Военна полиция" СНИМКА: ВОЕННА ПОЛИЦИЯ

Полковник Християн Димитров Христов става директор на служба „Военна полиция" без удостояване с висше офицерско звание считано от 19 септември 2026 г. В момента той е временно изпълняващ длъжността. "Предложението се основава на неговия професионален опит и дългогодишна служба във въоръжените сили. Натрупаните знания и управленски умения са от съществено значение за ефективното ръководство на служба „Военна полиция" в условията на динамична и усложнена среда за сигурност. Те ще допринесат за успешното изпълнение на мисията, функциите и задачите, възложени на службата, както и за развитието на нейните способности", пише в мотивите на правителството.