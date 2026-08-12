Прокуратурата отговори на Демерджиев: Още не е завършено разследването за път Е-79

Софийска градска прокуратурата отговори на вътрешния министър Иван Демерджиев, койно сезира времено изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка със забавяне на работата по досъдебно производство за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 година, а по него работи Главна дирекция „Борба с организираната престъпност".

Смяна на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването, липса на ясни перспективи за негово приключване са само част от притесненията, които министър Демерджиев позочва. Ето какво отговарят от прокуратурата:

Във връзка с публични изявления относно досъдебно производство, свързано с международен път Е-79, Софийска градска прокуратура (СГП) уточнява следното:

В СГП е наблюдавано досъдебно производство за престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, както и за престъпление по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Софийска градска прокуратура вече е предоставяла на обществеността с разрешение на наблюдаващия прокурор допустимата от закона информация, която не би затруднила работата по делото.

Следва да се посочи, че разследването е възложено на разследващ орган при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност"-МВР, който неизменно осъществява процесуално-следствените действия от момента на образуването му.

До настоящия момент не са извършени всички необходими действия по разследването, указани от наблюдаващия прокурор с постановление от 13.11.2025 г., както и с допълнителните указания от 06.08.2026 г. Определен е конкретен срок от СГП за изпълнението им от разследващия орган при МВР.

Едва след извършване на всички действия по разследването, осъществени от разследващия орган в системата на Министерството на вътрешните работи, както и въз основа на проведено обективно, всестранно и пълно разследване, СГП може да извърши законосъобразна преценка дали е осъществено конкретно деяние, съставлява ли то престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и кои са лицата, носещи наказателна отговорност.

Софийска градска прокуратура осъществява правомощията си в съответствие със закона и не може да формира фактически и правни изводи преди събирането и анализа на всички относими доказателства.