Благовест Вангелов от Окръжна прокуратура – Бургас е предложен за изборен член на ВСС

Прокурорът в Окръжна прокуратура - Бургас Благовест Вангелов е предложен за изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на прокурорите. Това съобщиха от ВСС на сайта си.

Той е предложен от свои колеги от Апелативна прокуратура – Бургас, Окръжна прокуратура – Бургас и Районна прокуратура – Бургас, които се мотивират с притежаваните от него нравствени, етични, професионални и лични качества и посочват, че със своя висок професионализъм и морал като член на ВСС ще защитава интересите на магистратите, служителите и съдебната система.

Прокурор Вангелов има над 20 години юридически стаж, 14 години от които са в системата на Прокуратурата на Република България, допълват от ВСС. Работил е като прокурор в прокуратурите на Момчилград, Средец и Бургас, един мандат е бил районен прокурор на Районна прокуратура – Поморие. След закриване на Специализираната прокуратура е магистрат в Окръжна прокуратура – Бургас.

В предложението пише, че Вангелов упражнява ръководство и надзор по дела и преписки с изключителна фактическа и правна сложност, като с професионалното си поведение и изпълнение на служебните си задължения издига престижа на прокурорската професия. Той мотивирано отстоява своята позиция при изпълнение на служебните си задължения, умее да работи в екип и намира адекватен подход и баланс в комуникацията си с колегите, институциите и гражданите.

С приетите на 26 юни от Народното събрание промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) се урежда процедурата, по която ще бъде избран новият състав на ВСС. Процедурата по избор на нов състав на ВСС започва с откриване на номинации за членовете от професионалната и парламентарната квота. ВСС е съставен от две колегии – Съдийска (СК) и Прокурорска (ПК). СК включва шестима членове, избрани от съдиите от професионалната квота, и шестима – избрани от парламентарната квота. ПК включва четирима членове, избрани от прокурорите, един, избран от следователите, и петима, избрани от Народното събрание. Представителите на съдийската, прокурорската и следователската общност, представляващи професионалната квота, се номинират пряко от магистратите чрез общи събрания на съответните съсловия. По време на общите събрания се представят и обсъждат кандидатурите за членове и се утвърждава списъкът на кандидатите, които да участват в избора за състав на ВСС.

Народното събрание избира всеки член поотделно с мнозинство от две трети – 160 гласа „за“. Според приетата от Пленума на ВСС хронограма първото общо събрание на прокурорите ще бъде на 17 октомври, а гласуването – на 24 октомври. Второто събрание – на съдиите, ще бъде на 31 октомври, а гласуването – на 7 ноември. Следователите ще проведат общо събрание на 14 ноември и гласуване на 21 ноември.