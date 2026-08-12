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"Кугър" гаси голям пожар край село Камен връх, пуснаха BG-ALERT

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Хеликоптерът "Кугър" в действие. Снимката е архивна СНИМКА: Георги Палейков

Хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включи в гасенето на пожар в землището на село Камен връх, Община Болярово, Област Ямбол. 

Хеликоптерът е излетял в 16.04 ч. Военнослужещите оказват помощ на екипите на пожарната, които гасят на терен.

Между селата Денница и Камен връх е регистрирано силно задимяване, което създава риск за населението. Задимяване има и в посока село Поляна, община Стралджа. Задействана е системата BG-ALERT, съобщиха от Областната администрация – Ямбол.

Пожар е започнал от землището на боляровското село Камен връх. Сигналът е постъпил днес в 13:35 часа. Горят сухи треви и храсти, като заради силния вятър огънят се е разпространил бързо и е навлязъл в широколистна гора в посока село Камен връх, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол.

В гасенето участват дежурни екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Ямбол със специализирана техника. Насочени са и два противопожарни автомобила от съседни региони. В помощ на пожарникарите са и земеделски производители. На място има полицейски екипи.

Заради задимяването временно е ограничено движението по пътя между селата Леярово и Стефан Караджово. Към момента няма данни за пострадали хора, посочиха от полицията, цитирани от БТА. 

Хеликоптерът "Кугър" в действие. Снимката е архивна СНИМКА: Георги Палейков

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