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Министрите Шишков и Абровски ще инспектират строителството на обходния път на Кресна

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Иван Шишков Снимка: Румяна Тонева

Утре, 13 август, министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще направят съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на гр. Кресна и терените по трасето. Проверката на строително-монтажните работи ще започне в 11:00 часа.

Строителството на трасето стартира на 27 ноември м. г. Отсечката е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма". С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение.

Иван Шишков

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