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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23376997 www.24chasa.bg

Горски пожар избухна край петричкото село Самуилово

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Пожар СНИМКА: Pixabay

Жорски пожар е избухнал край петричкото село Самуилово. Сигналът е подаден малко след 14:00 часа. Огънят е локализиран, но на място има вътрешни огнища и се извършва наблюдение.

В гасенето участва екип на РСПБЗН-Петрич, Аварийното звено на Община Петрич и служители на Горското стопанство.

Към момента се уточняват засегнатите от пожара площи. Работата на екипите продължава.

Това съобщи за БТА главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) – Петрич.

На територията на община Петрич от началото на месеца до 10 август са регистрирани 22 пожара.

Пожар СНИМКА: Pixabay

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