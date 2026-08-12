ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

21-годишен български сервитьор е застрелян в Калаб...

Времето София 32° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23377059 www.24chasa.bg

Почина 25-годишният, пострадал тежко при катастрофата на пътя Пловдив - Карлово

24 часа Пловдив онлайн

7164
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тежката катастрофа стана вчера на пътя Пловдив-Карлово Снимка: ФБ

Произшествието стана на 29 юли, Валентин се нуждаеше от кръв

25-годишният Валентин Петров Димитров, който пострада тежко при катастрофата на пътя Пловдив-Карлово на 29 юли, е починал. Това съобщиха близките му в социалните мрежи. 

"Въпреки че направихме всичко възможно и той се бори до последен дъх, Валентин загуби битката за живота си. Загубата за всички нас е огромна и непоправима", написаха близките му в социалните мрежи. И го описаха като човек с голямо сърце, отдаден колега и истински приятел.

Ден след тежката катастрофа семейството му и приятели обявиха, че момчето се нуждае от кръв. Той беше настанен в УМБАЛ "Свети Георги", а десетки кръводарители се отзоваха. Въпреки усилията на лекарите, Валентин е издъхнал.

Сигналът за фаталния инцидент е подаден около 6 часа на 29 юли. Микробус застигнал и ударил отзад трактор, като пострадалият Валентин пътувал в буса. Произшествието стана в района на калояновското село Иван Вазово.

Тежката катастрофа стана вчера на пътя Пловдив-Карлово Снимка: ФБ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)