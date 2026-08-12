Почина 25-годишният, пострадал тежко при катастрофата на пътя Пловдив - Карлово

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Произшествието стана на 29 юли, Валентин се нуждаеше от кръв

25-годишният Валентин Петров Димитров, който пострада тежко при катастрофата на пътя Пловдив-Карлово на 29 юли, е починал. Това съобщиха близките му в социалните мрежи.

"Въпреки че направихме всичко възможно и той се бори до последен дъх, Валентин загуби битката за живота си. Загубата за всички нас е огромна и непоправима", написаха близките му в социалните мрежи. И го описаха като човек с голямо сърце, отдаден колега и истински приятел.

Ден след тежката катастрофа семейството му и приятели обявиха, че момчето се нуждае от кръв. Той беше настанен в УМБАЛ "Свети Георги", а десетки кръводарители се отзоваха. Въпреки усилията на лекарите, Валентин е издъхнал.

Сигналът за фаталния инцидент е подаден около 6 часа на 29 юли. Микробус застигнал и ударил отзад трактор, като пострадалият Валентин пътувал в буса. Произшествието стана в района на калояновското село Иван Вазово.