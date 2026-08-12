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Бившата депутатка от ИТН Павела Митова учи кунг фу в манастира Шаолин (Видео)

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Павела Митова в Шаолин. Снимка: Тикток Павела Митова

Бившата депутатка от ИТН Павела Митова се учи на бойното изкуство кунг фу в прочутия манастира Шаолин в Китай. Митова показа уменията си, качвайки клипчета в тик ток. Бившата шефка на енергийната комисия позира с меч и разкрива част от тренировките си. Видеата предизвикаха множество полярни реакции в социалните мрежи, повечето от които одобрителни. Митова демонстрира много добра физическа форма, въртейки меч в ръка. 

 Митова е народен представител от ИТН в няколко последователни парламента и експерт по енергетика.

Павела Митова в Шаолин. Снимка: Тикток Павела Митова

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