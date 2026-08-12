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Незабавно екстрадират в Турция мъж, осъден за сексуално насилие над дете

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Темида Снимка: Пиксабей

Окръжният съд в Хасково допусна незабавна екстрадиция на 43-годишен турски гражданин, обявен за издирване от властите в родината си с цел изтърпяване на наказание лишаване от свобода за сексуално насилие над дете. Това съобщиха от пресслужбата на съда.

Мъжът е обявен за международно издирване по молба за екстрадиция, издадена от първоинстанционния наказателен съд в Бабаески. Той трябва да изтърпи общо наказание от две години и шест месеца лишаване от свобода за две престъпления – сексуално насилие над дете и проникване в чуждо жилище през нощта, съгласно Наказателния кодекс на Република Турция.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване, пише БТА. 

На заседанието си на 6 август Окръжният съд в Хасково определи на мъжа с инициали Х. Е. мярка за неотклонение „задържане под стража“, която трябваше да гарантира явяването му пред магистратите на днешното дело за екстрадиция по същество.

Темида Снимка: Пиксабей

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