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Пожар горя в местността Мермерско дере

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Снимка: Архив

Локализиран е бил пожар в местността Мермерско дере в близост до река Илийна, в района на Природен парк „Рилския манастир“ в Рила планина. Това каза пред БТА говорителят на Областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Огънят е навлязъл низово в борова гора, засегнал е 10 дка.

Екипи на пожарната и горските стопанства гасят в пресечена високопланинска местност, на около 2040 м надморска височина, казаха от полицията. Оттам допълниха, че огънят е възникнал снощи в суха растителност.

Към момента няма нужда от доброволци, казаха още от полицията.

Седмици продължи потушаването на пожара, който възникна на височина около 2200 метра в Рила планина в района на р. Илийна през миналата година.

 

 

 

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