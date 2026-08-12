Обявиха бедствено положение заради пожара край село Камен връх

Има готовност за евакуация на жителите около село Камен връх заради избухналия наблизо пожар, ако това се наложи. Към момента няма засегнати имоти, правят се просеки със земеделска техника, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол. Община Болярово обяви бедствено положение.

Към момента няма опасност за населението, съобщи областният управител Георги Чалъков. Задействани са всички институции, които имат отношение към ситуацията. Предприети са необходимите действия за овладяването ѝ и координацията между службите продължава, каза Чалъков, цитиран от БТА.

Потърсена е помощ от въздуха, както и е осигурена верижна техника от „Мини Марица-изток“. Областният управител увери, че ситуацията се следи постоянно и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки.

Горят сухи треви и храсти, като заради силния вятър огънят се е разпространил бързо и е навлязъл в широколистна гора в посока село Камен връх. Между селата Денница и Камен връх е регистрирано силно задимяване, което създава риск за населението. Задимяване има и в посока село Поляна, община Стралджа. Задействана е системата BG-ALERT.