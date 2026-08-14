"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Басейнова дирекция „Дунавски район“ съобщава на основание чл.146р, ал.1, т.1, във връзка с чл.146с, ал.1, т. 1 от Закона за водите, че на интернет страницата на дирекцията http://www.bd-dunav.bg/ и на Министерство на околната среда и водите: https://www.moew.government.bg/, е публикувана:

Предварителна оценка на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление

Документът е на разположение за консултации и представяне на становища от датата на публикуване на съобщението 14.08.2026 г. до14.0.2026 г.

Становища може да се изпращат на адрес:

Басейнова дирекция „Дунавски район“

гр. Плевен, 5800, ул. „Чаталджа“ № 60, п.к 1237

e-mail: [email protected]

Предварителната оценка на риска от наводнения е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-4.005 „Актуализация на Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2028-2033г.“