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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23377313 www.24chasa.bg

Шофьор загина при катастрофа с камион край село Ушинци

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Линейка СНИМКА: Архив

Главният път Варна - Русе временно е затворен за движение заради катастрофа със загинал край разградското село Ушинци, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград. 

Пътнотранспортното произшествие е станало около 15:30 ч. в отсечката между град Разград и село Ушинци. Ударили са се челно джип "Гранд Чероки" с шуменска регистрация и товарен камион с прикачено полуремарке. Шофьорът на джипа е загинал на място.

На място текат действия по извършването на оглед и изясняване на обстоятелствата, довели до катастрофата. 

По първоначална информация джипът се е движил в едната посока, когато по неустановени към момента причини е навлязъл в насрещната лента. Няма данни за спирачен път. В резултат на удара товарният автомобил е излязъл от пътното платно, след което се е запалил, каза пред БТА директорът на ОД на МВР – Разград старши комисар Петър Ванев.

Заради катастрофата е въведен обходен маршрут от Разград през Трапище – Лозница – Шумен. В обратната посока за лекотоварните автомобили маршрутът е Шумен – разклона за Каменар – Пороище – Разград.

 

Линейка СНИМКА: Архив

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