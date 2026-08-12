Вижте управленската програма на Румен Радев

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Правителството прие Програма за управление на Република България 2026 - 2030 г. Документът е над 200 страници и е разпределен по 20 ключови сфери с мерки и конкретните инструменти. Написани са и очакваните ефекти и управленски резултати. Законодателните промени пък са с фиксиран срок.

Тук може да видите приоритетите.

Основна цел на Програмата за управление е изграждането на модерна, социална, сигурна и високотехнологична европейска държава с устойчиви институции, конкурентоспособна икономика и дългосрочна перспектива за развитие, която гарантира благосъстоянието на своите граждани, защитава националния интерес и съхранява България като силна, жизнена и просперираща национална държава за бъдещите поколения.

Програмата предлага рамка за управление, основана на стратегическо планиране, институционална устойчивост, професионализъм, прозрачност, отчетност и измерими резултати.