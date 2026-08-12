ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

21-годишен български сервитьор е застрелян в Калаб...

Времето София 32° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23377542 www.24chasa.bg

Вижте управленската програма на Румен Радев

6836
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Премиерът Румен Радев очерта приоритетите на новото правителство. Снимка: Йордан Симеонов

Правителството прие Програма за управление на Република България 2026 - 2030 г. Документът е над 200 страници и е разпределен по 20 ключови сфери с мерки и  конкретните инструменти. Написани са и очакваните ефекти и  управленски резултати. Законодателните промени пък са с фиксиран срок. 

Тук може да видите приоритетите.

Основна цел на Програмата за управление е изграждането на модерна, социална, сигурна и високотехнологична европейска държава с устойчиви институции, конкурентоспособна икономика и дългосрочна перспектива за развитие, която гарантира благосъстоянието на своите граждани, защитава националния интерес и съхранява България като силна, жизнена и просперираща национална държава за бъдещите поколения.

Програмата предлага рамка за управление, основана на стратегическо планиране, институционална устойчивост, професионализъм, прозрачност, отчетност и измерими резултати.

Премиерът Румен Радев очерта приоритетите на новото правителство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)