С почетен плакет и цветя кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов посрещна 18-годишния Марио Петков – бронзов медалист от Международната олимпиада по изкуствен интелект (IOAI), заедно с неговия преподавател Десислава Мацева. Срещата се състоя ден след завръщането на младия плевенчанин от Казахстан, където от 2 до 8 август се проведе третото издание на международното състезание. Марио е ученик в 12. клас на Професионалната гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ – Плевен и за втора поредна година е сред осемте ученици, избрани да представят България в националния отбор по изкуствен интелект.

„За Плевен е гордост и привилегия да има такива млади хора. Постижението на Марио е негов личен успех, но и успех за неговото семейство, за училището и преподавателите му, както и за всички, които са го подкрепяли и са му помагали да развива таланта си. Това е повод за гордост за целия ни град“, каза д-р Валентин Христов. Той подчерта, че зад спечеления медал стоят не само знания и талант, но и много труд и дисциплина. „Срещата ни днес е малък израз на голямото ни уважение към труда и постиженията на Марио. Подобни успехи трябва да се виждат и ценят, защото те са значими за целия Плевен“, допълни д-р Христов.

В третото издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект участваха представители на рекордните 103 държави и територии, което я нарежда сред най-мащабните международни научни състезания за ученици. Българският национален отбор се представи достойно, като завоюва три медала – един сребърен и два бронзови, както и две почетни грамоти. За Марио бронзовият медал е поредно доказателство за знанията и последователността му в областта на изкуствения интелект. Следващото предизвикателство го очаква само след броени дни – той ще отпътува за Абу Даби, където ще продължи образованието си в Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI). Марио е приет в специалност „Изкуствен интелект“ с инженерна насоченост в университет, специализиран в областта на изкуствения интелект.

По време на срещата Марио Петков сподели, че е удовлетворен от участието си в олимпиадата в Казахстан и че има намерение и занапред да бъде свързан с българския национален отбор по изкуствен интелект, като споделя своя опит и знания с учениците, които ще го последват.

Д-р Христов пожела на 18-годишния плевенчанин увереност в следващите предизвикателства и още много успехи и поводи за гордост.

За Плевен е чест млади хора като Марио да представят България достойно пред света.